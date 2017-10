Jüri Mõis Ühistupangast: nii ei tohiks, nii on jama!

Millist turutõrget Ühistupank teie hinnangul lahendab, või millisele kohaliku elu küsimusele lahendust pakub?

Kunagi kui Edgar Savisaar mind kutsus panga nõukogu liikmeks, ütlesin ma kohe, et minu arvates seda panka vaja pole. Edgar ütles selle peale, et pangandusskeptikuid on ka nõukogusse vaja – selles võtmes minu karjäär seal läkski.

Algul arvasin, et peaksime leidma oma niši. Nõukogu esimehe Mae Hansoni sõnul on väga selge turutõrge, kuna inimesed ju vajavad laenu, aga mitte kõigil ei ole anda tagatisi, mida kommertspangad nõuavad. Ühistupank olevatki kutsutud sellist niši täitma.

Mis puutub juhtimist, siis kui seadusi ja reegleid lugeda, siis olin tõenäoliselt mina ainus, kes üldse oleks kvalifitseerunud selle panga juhtimise juurde. Aga just mind nad arvasid välja, no mis sa teed!

Te olete öelnud, et linn on selle panga asutamise alla pannud juba 11 miljonit eurot. Samas on tulundusühistu vormist lähtudes linnal pangas vaid üks hääl - kuidas teie olete aru saanud, miks ja kellele selline tohutu summa kontrolli alt väljasaatmine vajalik oli ja on?

Olen öelnud, minu arvates oleks võimalik olukorrast pääseda nii, et osta selle Tallinna eelarvest välja viidud tohtu summa eest LHV aktsiaid. Kuna LHV maksab korralikult dividende, siis kasutada neid sotsiaalmajanduslike vajaduste rahuldamiseks.

Vaevalt sain seda öelda, kui tuli teada, et Ühistupank on juba esimese laenu välja andnud. Kahjuks mitte Tallinnasse vaid hoopis kuskile Viimsisse.

Ausalt öeldes oli suhteliselt ehmunud, kui sain teada, et Tallinn on nüüdseks kokku pannud panka juba ligi 12 miljonit ja teised vaevalt 150 000.

Veelgi kummalisem on, kuidas Tallinn neid summasid panka pannud on. Sulas vist ainult kuus miljonit. Läbi Tallinna Soojuse omaniku nõudel veel kaks miljonit – (Vladimir - toim) Panov olevat kole vihane olnud. Tõsi, see on rohkem praegu nagu ripakil summa. Lisaks on nad Tallinna ettevõtlusinkubaatorilt koorinud ühe miljoni. Lisaks on Tallinna linn andnud veel nelja miljoni euro suuruse garanti aastate 18-19 kohta.

Kui teie oleksite linnas võimul, mis sellest pangast siis saaks?

Tallinna linna kõige tähtsam ülesanne on seadusjärgsete ülesannete täitmine, linna teenuste osutamine. Mitte kuidagi ei tohi ühele pulgale konkureerima panna mingisuguse Ühistupanga juurdemakseid ja lasteaedade kohti.

Alles siis, kui linna teenused on seaduses nõutud tasemel täidetud, võib volikogus diskuteerida, kuhu oma arengut veel suunata. Aga mitte nii, et meil on küll 15 protsenti lasteaiakohtadest puudu, aga tühja need kohad, teeme parem Ühistupanka ja paneme sinna veel paar milli.

Vaata see on nagu jama! Nii ei tohiks!

Ma iseenesest ei ole põhimõtte vastu, et näiteks noortele peredele on vaja finantstuge, kui nad tahavad oma elamistingimusi parandada. Aga seda tuleks siis korrastatult, tänapäevaselt ja tsiviliseeritult teha - ettepanek raha LHV-sse panna ei olnud üldse nali.

Võib olla pärast valimisi panevad selle panga ise kinni. Igal juhul me tõstame selle küsimuse volikogus üles, teeme selle küsimuse selgeks. Tahaks ära lõpetada olukorra, kus kuskilt hämarast tulevad laks ja laks uued summad.

Olen ka Taavi Aasalt küsinud, et kas tõesti midagi muud teha ei ole, kui miljonie dja miljoneid täiesti surnud hobusse sisse panna? Tema vastas, et «mis ma teha saan, volikogu otsused on ju mulle täitmiseks.». Tegelikult me ju kõik teame, et olukord on vastupidine ja otsuseid langetatakse Keskerakonna tagatubades.