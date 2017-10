Eesti aasta auto 2018 – selgus esikuuik

Eesti aasta auto 2018 selgub konkurentsis BMW 5. seeria, Honda Civicu, Opel Insignia, Škoda Kodiaqi, Toyota C-HR-i ja Volvo XC60 vahel, kirjutab Tehnikamaailm.

Neist neljal – Opelil, Hondal, Škodal ja BMW-l – on kõigil varasemast vähemalt üks Eesti aasta auto tiitel «kapis», Volvo ja Toyota püüvad oma esimest esikohta.

BMW on EAA ajaloo edukaim premium-mark, kelle autod on finaalis koguni 8. korda ja kelle kontos on ka üks võit – 3. seeria esikoht aastast 2006. Viimati oli BMW finaalis 5 aastat tagasi, mil saadi 3. seeriaga II koht, jäädes alla vaid A-klassi Mercedes-Benzile.

Eesti aasta auto konkursi algatas 2000. aasta lõpus ajakiri Tehnikamaailm, kelle eestvedamisel see ettevõtmine tänaseni aset leiab. Eesti aasta auto valib autojakirjanikest koosnev žürii, mis tänavu on 19liikmeline. Esindatud on nii kirjutav kui elektrooniline meedia, nii ajakirjad, ajalehed tele ja raadio kui portaalid.

Lõppeval aastal kannab Eesti aasta auto tiitlit Opel Astra, kellele pakkusid aasta tagasi konkurentsi Volvo S90, Kia Optima, E-klassi Mercedes-Benz, Kia Sportage ja VW Tiguan.

Eesti aasta auto 2018 selgub novembri lõpuks.