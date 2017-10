Galerii: Rolls-Royce'l on jälle uus üle võlli disainiga ideeauto

Rolls-Royce Exterion ideekotseptsiooni taga on tuntud autodisainer Sergey Dvornytskyy, kes tahtis anda ikoonilisele luksusautole rohkem futuristliku välimuse. Sõidukil on väljavenitatud tagumine aken ja tagumised LED tuled. Tagumine kaitseraud on asendatud omanäolise veelgi tahapoole veniva keredetailiga, kus on peal ka Exterioni logo.

Rolls-Royce-le omase disainiga eesmine iluvõre ei võta nimetatud kontseptsiooni puhul sisse jahutuseks minevat õhku, vaid täidab üleni dekoratiivset eesmärki. Samuti on rehvid kaetud aerodünaamilise kattega, et anda autole futuristlikum mulje.