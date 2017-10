Tüdruk, kes armastab putukaid – teaduslikul tasemel

Suur putukate sõber Sophia

Sophia Spencer on 8 aastane tüdruk, kes on ühtlasi ka suur putukate sõber. Eriti meeldivad talle rohutirtsud, keda ta tõstab aeg-ajalt oma õla peale lõbusõitu tegema. Kui varem eakaaslased mõnitasid teda selle pärast, siis nüüd on ta saanud ootamatult suure toetuse osaliseks ja oma nime autorina Ameerika väärikasse entomoloogia ajakirja.

Enne seda naerdi Sophie erilise uurimisobjekti tõttu välja. Teised lapsed kutsusid teda imelikuks. Tüdruk ei teadnud ka kedagi teist, kes oleks putukatest huvitatud.

Kõik see muutus peale seda, kui tüdruku ema kirjutas eelmise aasta alguses Kanada Entomoloogia Ühingule kirja, soovides tütre kokku viia oma ala eksperdiga, kes annaks väiksele putukahuvilisele mõista, et ta armastus insektide vastu pole imelik.

Ühing avaldas kirja oma Twitteri kontol, kasutades hashtagi #BugsR4Girls, mis leidis laialdase sooja vastuvõtu. Seejärel sai Sophia kokku entomoloogia doktorikandidaadiga, et kirjutada põhjalikumalt sellest, kuidas Twitteri-sugune platvorm võib aidata tuua rohkem naisterahvaid teadusega tegelema. Esimest korda elus kohtus Sophia ka teiste tüdrukutega, kes jagasid sama huviala. Ta kuulis naistest, kelle jaoks putukad olid osa elutööst. Esimest korda elus tundis Sophia, et ta pole enam üksi. Kaaslaste poolt hüljatud mutukahuvilisest sai tänu internetile tunnustatud, tark ja äge tüdruk, kes võib nüüd huvilistega jagada oma laialdasi teadmisi.

Usu sellesse, mida sa teed

