Nissan Leaf saab omale sportliku(ma) versiooni

Üritusel Nissan Futures demonstreeritud pilt näitab sportlikuma disainiga kere elemente ja rattaid. Nissani disainijuhi Alfonso Albaisa sõnul on Leaf Nismo mõeldud oma imagost rohkem hoolivatele ostjatele. «Senine Leafi välimus pole paljudele inimestele meeldinud,» ütles Albaisa väljaandele Autocar. «Uus auto on madalam, laiem ja sportlikum ja mõeldud inimestele, kes muidu Leafi ei ostaks,» lisas disainer.

