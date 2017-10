Google’il ja Facebookil läks Las Vegase uudiste levitamisega taas kõik valesti

Otsingutulemustest etteotsa sattunud libauudiste tootjate seas olid näiteks internetifoorumi 4chan trollimissõnum ja täielikku valeinfot sisaldav lugu paremäärmuslikult vandenõusaidilt, kirjutab Engadget.

Halvasti läks ka Facebooki loodud kriisiolukorra lahendusest, mis lubab kasutajatel teada anda, et nendega on kõik korras ja mis kuvab ka temaatilisi uudiseid. Eilse täitus see keskkond selgelt slämmiga ning kulus tunde, enne kui Facebook segaduses korra majja lõi.

When 4chan doxed Marilou, they found his account and saw that he likes tons of anti-Trump pages. Which they are now jumping on. pic.twitter.com/LSqzRRC2bJ — Ryan Broderick (@broderick) October 2, 2017

Facebooki uudistelinti troonis aga uudis kurikuulsast libauudiste keskkonnast Gateway Pundit, mis kandis pealkirja «las Vegase tulistaja oli demokraat, kellele meeldis Rachel Maddow, Move One.org ja oli liitunud rühmitusega Trumpi-vastane Armee».

Facebook i esindaja teatas kommentaariks juhtunule, et ettevõtte võttis need uudised küll keskkonnast maha, kuid reaalsus on selline, et sellele kulus tunde. Ta keeldus vastamast ka küsimusele, miks spämmi vältimise vahendid neid enne avaldamist tõrjuda ei suutnud.

«Tunneme sügavat kahetsust juhtunu pärast,» ütles esindaja lubas, et ettevõte täiustab oma süsteeme.

Gateway Punditi uudis jõudis mõnda aega troonida ka Google’i tippuudiste tabelit. Autoriks sellele uudisele oli omakorda keskkond 4chan.

«Kahjuks oli meie otsingutulemustes täna hommikul põgusalt mittekorrektne 4chan uudis. Mõne tunni jooksul asenasid meie algoritmid 4chan uudise asjakohaste tulemustega,» teatas Google juhtumi kommentaariks.

Facebook ja Google on miljonite inimeste jaoks ainus uudiste tarbimise keskkond.

Täiesti uskumatute teooriatega tuli lagedale ka Venemaa propragandaagentuur Sputnik: