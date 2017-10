Verivärske statistika: see Škoda mudel on vallanud jäägitult eestlaste südame ja meeled

Täpsemalt moodustasid Toyota, Škoda ja Volkswagen populaarsemate markide esikolmiku ning neid marki uusi sõiduautosid müüdi vastavalt 312, 289 ja 175. Samas tuleb siinkohal märkida, et Toyota puhul on statistikas toodud ka pikapid, mistõttu puhtalt sõiduautode müüginumbrites oli Škoda edukam.

Mudelite poolelt eelistasid ostjad kõige enam Škoda Octaviat, milliseid müüdi 142. Järgnesid kaks Toyota mudelit, Avensis ja RAV4, vastavalt 78 ja 65 müüdud autoga – seega on nende küügiarv ligi poole väiksem Octaviast.

Septembris müüdi Eesti kokku 1947 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta septembrikuu müügi 2,2 protsendi võrra. 2017. aasta üheksa kuu kokkuvõttes on Eestis müüdud 19 346 uut sõiduautot ehk 11,1 protsenti enam kui mullu samal perioodil.

Jätkuvalt on populaarseimaks segmendiks väiksema keskklassi autod, milliste turuosa oli septembri müügis 23,8%. Järgnesid keskmised maasturid 21,3-protsendilise turuosaga ja keskautod 16,6%. Hübriidautosid läks septembris kaubaks 103, elektriautosid ei müüdud ühtegi ja gaasiautosid vaid üks.

«Uute autode turul on samad trendid, mis suurtes autoriikides - sõiduautode poolel domineerib üha rohkem bensiin (Eestis osakaal 2/3) ja pidevalt kasvab hübriidautode osakaal,» kommenteeris olukorda turul AMTELi tegevjuht Arno Sillat.

Tööautodest on tema sõnul endiselt valdav enamus diiselmootoriga, kuid väiksemate masinate puhul kasvab samuti bensiiniautode osa. Alternatiivkütustest lähevad müügiks praegu reaalselt vaid hübriidautod.

«Maailm on selgelt liikumas elektriautodele - ühelt poolt seda suunavad poliitikud, teiselt poolt EU 2020.a. CO2 normidega vaeva nägevad tootjad, kellele elektriautod on ainus võimalus piiridesse mahtuda. Maailm on muutumas, kas tahame seda või mitte,» lisas ta.

Tõus jätkus ka tarbesõidukite turul ja septembris müüdi uusi tarbesõidukeid 4,7% rohkem kui mullu. Üheksa kuu kokkuvõttes on tänavu müüdud 8,8% võrra enam uusi tarbesõidukeid kui möödunud aasta samal perioodil. Automarkidest oli septembris edukaim Citroen 84 sõidukiga, järgnesid Renault (60) ja Peugeot (54).

Veokite segmendis andsid klientidele üle võrdselt 31 sõidukit nii Volvo kui Scania.