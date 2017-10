Apple ei saa ilma Samsungita

Samsung teenib iga Apple’i poolt müüdud iPhone X müügiga 110$, kirjutab The Wall Street Journal. Samsung, mis toodab lisaks nutitelefonidele ka telekaid, külmkappe ja muud elektroonikat, teenib põhilise tulu tehes komponente ka teiste firmade seadmetele. Üks neist, kes ilma Samsungi kiipideta ei saa, on Apple. Ennustatakse, et Samsung teenib iPhone X müügituluna neli miljardit dollarit rohkem, kui Galaxy S8 puhul.

Lõuna-Korea suurtootja Samsung on ainus, kes suudab teha OLED-ekraane ja DRAM-kiipe ülisuurtes kogustes. Kuid isegi sellest tundub väheks jäävat, sest miks muidu tuleb Apple’i uus lipulaev välja kuus nädalat hiljem, kui iPhone8? Igaljuhul Samsungile tähendab see head äri, tuues umbes kolmandiku suurkorporatsiooni kasumist.

