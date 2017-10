E-valimistel ei saa ikka veel mobiiliga hääletada – miks?

Mobiiltelefonidele on oma äpid loonud ka kõige konservatiivsemad pangad, nende abil saab maksta piiramatuid summasid, neis sisalduvad meie kõige delikaatsemad isikuandmed ja ligipääsud pilveteenustele. Mobiiliga ka mobiil-ID abil end tuvastada ja väga kõrge turvalisusega digiallkirja anda.

Ka Eesti valimisteenistus leiab, et on piisavalt turvaline lubamaks mobiilis kuvada kasutajatele seda, kelle poolt nad täpselt hääletanud on.

Seega oleks justkui puudu vaid üks väike samm, miks seda astutud pole ja millised on plaanid? Valimisteenistuse vastusest selgub, et küsimus on ikkagi turvalisuses.

«Valimiste läbiviimine nutiseadmetes on kindlasti tulevikus võimalik. Tegemist on aga mitme lisaplatvormiga - sealhulgas operatsioonisüsteemide eri versioonid -, millele tuleb luua vastavad rakendused. See tõstab oluliselt kogu süsteemi keerukust ja lisab turvariske,» ütles teenistuse meedianõunik Kristi Kirsberg Postimehele.

Konkreetseid plaane pole selles osas aga siiani tekkinud. Ikka tõdetakse, et valimiste laienemine nutiseadmetele eeldab turvalisuse ja ka funktsionaalsuse põhjalikke analüüse. Arusaadav. Nagu ka teenistuse tõdemus, et «planeerimine peaks toimuma paralleelselt e-hääletamise üldiste arengustsenaariumitega».

«Praegusel hetkel konkreetseid plaane töös ei ole,» tõdeb ta. Täpselt sama vastuse saime kevadel.

Eesti veebilehtesidki tarbitakse juba enam kui poole ulatuses mobiilidega ning arvutid on jäänud vähemusse.