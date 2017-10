Kaadrid tehasest: vaata, kuidas valmib Tesla Model 3

Video tegemise ajaks muudeti tootmisliin aeglasemaks, et paremini demonstreerida, mida robotid teevad. Videos töötavad robotid vaid 1/10 kiirusel võrreldes oma tavalise töötempoga. Musk säutsus hiljem Twitteris, et tahtis näidata, et Model 3 tootmine jätkuvalt käib ning probleeme ei ole.

The Model 3 body line slowed down to 1/10th speed A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Oct 8, 2017 at 3:20pm PDT

Tesla ei ole suutnud kinni pidada oma tootmisgraafikust ning kolmanda kvartaliga on valmistatud 1500 auto asemel ainult 260 sõidukit. Musk üritas tõenäoliselt kummutada kuulujutte, et tootmine on häiritud või seiskunud. Leiutaja on siiski lubanud graafikut edasi järgida, mille kohaselt peaks Tesla valmistama aasta lõpuks 5000 autot nädalas.

Tesla on ka varem olnud tootmisgraafikust maas, seda nii Model S-i kui Model X-i tootmisel, kuid mõlemad projektid läksid edukalt käima. Selles valguses ei ole Model 3 ümber toimuv viivitus kuigi ebatavaline.

Kokku valmistas Tesla kolmandas kvartalis 25 336 autot, millest 260 oli Model 3. Klientideni toimetati kolmandas kvartalis 26 150 autot, millest 14 065 oli Model S, 11 865 oli Model X ja 220 oli Model 3.

Tesla Model 3 hinnad algavad 35 000 dollarist.