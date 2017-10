Sõiduproov: Uus Peugeot 308 – selle raha eest on autot küll ja veel

Esmamulje põhjal on kokkuvõttes tegemist täiesti korraliku, kaasaegsete disainielementidega igas mõttes keskklassi masinaga, mis saanud lisaks külge uue aja juhtimisabimehed.

Peugeot 308 / tehnika.postimees.ee

Välisdisainis torkavad esimesena silma muidugi uue kuju saanud kapott, LED-valgustid ja logo ümbritsev iluvõre. Küljel jooksvad lainelised elemendid annavad masinale voolujooneliselt sihvaka välimuse. See auto ei ole vähemalt esi- ja tagaosa arvestades enam kaugeltki malbe kiisu, särtsu on tublisti juurde tulnud.

Peugeot 308 / tehnika.postimees.ee

Autosse istudes haarad muidugi esmalt roolist kinni ja nagu Peugeo’le omaseks on saanud, on ka selle masina rool oma diameetrit märgatavalt vähendanud ja võtnud sisuliselt sportrooli vormi. Mõnda võib see häirida, mind mitte. Rooli suurus on timmitud täpselt selliseks, et selle kohalt kogu näidikute armee selle kohalt hästi näha oleks. Justnimelt kohal – enam ei pea kiirust ja kütusejääki piiluma rooliratta vahelt.

Muidugi on ka sellel mudelil nüüd varustuses 9,7-tolline puutetundliku ekraaniga pardakompuuter, kusjuures Peugeot hääljuhtimisega 3D-kaardilahendus suhtleb tema peremehega sulaselges eesti keeles.

Peugeot 308 / tehnika.postimees.ee

Üle Bluetoothi või ka juhtmega saab oma mobiili muidugi pardakompuutriga ühendada ja sinna muusikat suunata, ekraanikuva peegeldada (Android Auto, Apple’i Carplay) või tarkvara värskendada ning kõnesid pidada ja saabunud sõnumeid lugeda.

Lisandunud on palju uusi juhiabisüsteeme: liiklusmärkide tuvastamise süsteem torkas ekraanilt esmalt silma. Teiseks sõidurajahoidja, kolmandaks pimeduse saabudes automaatselt ümberlülituma asuvad kaugtuled. Parkimise teeb lihtsamaks 180-kraadise vaatega tagurduskaamera ning Park Assist funktsioon mõõdab ära parkimiskoha ja keerab rooli sinu eest parkimiskohale manööverdades.

Peugeot 308 / tehnika.postimees.ee

Mootorite valikusse on ilmunud täiesti uus 1,5 BlueHDi 130hj diiselmootor ning selles segmendis ebatavaline 8-käiguline automaatkäigukast. Kütusekulu on omas segmendis kõige madalam, PureTech 130 bensiinimootor kulutab tootja kinitusel vaid 4,5 l/100km ja BlueHDi 100 diiselmootor kõigest 3,1 l/100km.

Meie testsõit näitas bensiinimootoriga luukpära keskmist kütusekulu keskeltläbi 5 liitrit sajale.

Võtmeid sellel masinaid pole - sisselülitamine käib nupuga. Käsipidur vähemalt testmasinal oli elektriline ja automaatne, kliima juhtimine kahetsooniline, lisavarustuses esiistmetel massaaživõimalus, programmeeritav püsikiirusehoidja. Need on esimesed silma hakanud lisamugavuslahendused.

Hinnad algavad sellel masinal 14 900 eurost - Access varustustasemega ning 110hj bensiinimootoriga varustatud autoga - ning võib julgelt tõdeda, et selle raha eest saab täiesti korraliku ja kaasaegse keskklassi masina.

Kõige kallim on 30 900 eurone sportliku GTi tippversioon, millel kasutusel 270hj THP bensiinimootor koos 6-käigulise manuaalkastiga.

/ tehnika.postimees.ee

Uut Peugeot 308 toodetakse Sochaux tehases Prantsusmaal. Masinad on Eestis olemas ja proovisõitudeks valmis.

Müügile on nii luukpära kui universaalversioonina mudelid, kahe erineva turbo-bensiinimootoriga ning kolme erineva diiselmootoriga võimsusvahemikus 73 kW (100 hj) ja 133 kW (180 hj) nii 6-käigulise manuaal- kui automaatkäigukastiga. Valikus on ka sportlik 308 GTi by Peugeot Sport. Novembrist on auto saadaval ka 8-käigulise automaatkäigukastiga.