Soome tahab luua kosmoseagnetuuri

Valdkonnas töötavad inimesed on sellest rääkinud pea 30 aastat, vahendab Yle.

Hetkel on Soome kosmoseprojektid jagatud erinevate ministeeriumite ja organisatsioonide alla, see on aga riigi kosmosetehnoloogiate arengut tõsiselt pidurdanud.

«Ministeeriumid, mis seisavad oma huvide ja ressursside eest, on sellele alati vastu olnud. Nad ei taha millestki loobuda,» rääkis Helsingi Ülikooli füüsikaosakonna professor Hannu Koskinen.

Rootsis on kõik kosmosega seotud tegemised ühendatud Riikliku kosmosenõukogu Rymdstyrelseni alla. «Rootslastel on oma mini-NASA, mille nad lõid juba 1970.aastatel. Nende kosmosetööstus on kordades arenenum,» rääkis Koskinen.

Oma kosmoseagentuur on ka Norral.