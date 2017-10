Elon Muski unistus kõigub noateral

Tesla ehitas kolmandas kvartalis plaanitust 83 protsenti vähem Model 3 sedaane. Lubatud 1500 sõiduki asemel ehitati ainult 260 mudelit. See tähendab, et keskmiselt ehitati kolm autot päevas. Lisaks sellele lükkas Musk edasi Tesla veoki debüüdi, et suunata Model 3 tootmisse rohkem ressursse. Raha hakkab neelama ka lubadus varustada orkaanist räsitud Puerto Ricot akude ja päikesepaneelidega.

Tesla Semi unveil now Nov 16. Diverting resources to fix Model 3 bottlenecks & increase battery production for Puerto Rico & other affected areas. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2017

Musk on tuntud julge unistajana, kes võtab suuri riske ja annab veel suuremaid lubadusi. Siiani on see investoritele meeldinud, kuid üliambitsioonikate eesmärkide seadmise ja aktsionäride eksitamise vahel on õhuke piir, kirjutab The Wall Street Journal. Musk tantsib just selle õhukese piiri peal, sest tegelikult oleks ta pidanud teadma, et Tesla pole septembriga võimeline ehitama 1500 Model 3.

Muskile on varemgi meeldinud oma prognoosidega natukene liialdada. Kui Musk teatas suvel, et Model 3 on eeltellinud üle poole miljoni inimese, siis hiljem taandus see number 455 000 peale. Musk ütles hiljem investoritele, et esialgne number oli spekulatiivne. 2016. aastal lubas Musk, et Tesla toodab 2017. aasta teiseks pooleks 100 000 - 200 000 Model 3.

Tesla põletas teises kvartalis üle miljardi dollari ning praegu on ettevõttel ees ootamas kusagil 20 miljardi jagu finantskohustusi. Sellest hoolimata loetakse Tesla väärtuseks kusagil 60 miljardit dollarit, sest lihtsalt niivõrd paljud inimesed usuvad, et Tesla valitseb tuleviku autoturge. Kui Tesla ei suuda aga piisavalt autosid toota, jääb see ainult Muski unistuseks.

Samuti on Tesla ümbritsetud igast küljest rivaalidega. Üha enam autotootjaid näeb, kuhu suunas tulevik triivib ja mitu palju suuremate ressurssidega konkurenti on tulemas turule.

Praegu on Tesla aktsiate väärtus niivõrd kõrge, nagu oleks ettevõte kõik oma eesmärgid juba saavutanud. Reaalsus on sellest aga paraku väga kaugel.