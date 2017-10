Galerii ja video: ainult jänkid võivad teha elektriautost sellise tanki

Väga nurgelise disainiga Bollinger B1 peidab endas võrdlemisi huvitavat ja isegi ebatavalist masinavärki. Alustagem tavalisemast: kaks elektrimootorit (kokku 360 hobujõudu) annavad sõidukile mitte just maastikuautodele kuigi omase kiirenduse, lubades minna nullist saja kilomeetrini tunnis 4,5 sekundiga. Huvitavamaks läheb aga mootorist hoopis allpool.

Lukustuvad diferentsiaalid edastavad mootori jõu ratastele hammasratasülekandega, mis võimaldab vedrustuse kõrgeimas asendis 20 tolli kliirensit. Lisaks on seesama vedrustus hüdropneumaatiline - lahendus, mida siiani on kasutanud sisuliselt ainult Citroen. «Valisime hüdropneumaatilise vedrustuse selle pärast, et see võimaldab vedada suurel hulgal raskust ilma samal ajal autot ohtu seadmata,» ütles auto looja Robert Bollinger. «See sõidab ühte moodi raskusega ja raskuseta.»

Bollinger B1 suudab kanda endaga kuni 2,7 tonni raskust. Kuna USA õigussüsteemis on tegu töövahendiga, siis ei kehti sellele ka nii kõrged nõudmised ohtusele, kui tavalistel autodel. Bollingeril puuduvad näiteks õhkpadjad. Sellegi poolest pidi masin olema ohutum, kui keskmine USA vana tarbesõiduk.

Maasturi sisustus on võrdlemisi lihtsakoeline, kui mitte öelda spartalik. Armatuuril on ainult osutid ja rida lüliteid. Roolisüsteemil on hüdrovõimendi. See eest tuleb sisustus aga väga mugavate nahkistmetega, mis võiks kuuluda rohkem luksussedaani. Kuna akud ja mootorid on paigutatud sõiduki alumisse keskossa, siis on tehtud ka auto ninast pagasiruum. Tehniliselt on võimalik teha tagumine luuk lahti ja lükata näiteks puulauad kuni auto nina otsani välja. Kui aga ninas paiknev luuk samuti lahti teha, siis võib läbi auto kanda veel pikemaid asju.

Tagumised istmed on võimalik eemaldada ja/või külgedele kokku pakkida. Samuti on maasturi tagumine kabiini osa eemaldatav, võimaldades selle muuta kastiautoks. Üle kogu kabiini on paigaldatud 110-voldised pistikud, mis võimaldavad auto akuga toita erinevaid tööriistu.

Hetkel on Bollinger valmistanud ainult ühe prototüübi. Tootmismudelitele plaanitakse vastavalt variandile 60 või 100 kWh akusid, mis pakuvad umbes 200 või 320-kilomeetrist sõiduulatust.

Bollinger B1 võib tulla turule kusagil kahe aasta pärast.

