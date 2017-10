Galerii ja video: vaata, mida kujutab endast uus Porsche 718 GTS

Auto ninas on uuenduskuuri saanud esistange disain ja ühtlasi ka esituled, mis on nüüd toonitud. Auto tagaosas on asukohta vahetanud summuti, mis asub nüüd keskel. Uue Porsche veljed on 20-tollised ja värvilt satiinmustad.

Sisustus, sealhulgas istmed ja rool, on paljuski tehtud Alcantarast, mis mõnedele juhtidele meeldib ja mõnedele mitte. Peatugede külge on tikitud punased GTS logod. Kaasa on pandud ka Porsche Sport Chrono pakett.

Uuele 718 GTS-ile annab jõu 2,5-liitrine nelja silindriga mootor, mis pakub 269 kW ja 430 Nm pöördeid. Käigukast on kuue käiguline manuaal, kuid soovi korral saab ka Porsche PDK käigukasti, millel on olemas nii manuaalne kui ka automaatne käiguvahetusrežiim.

Kui valida PDK, siis suudab uus GTS autotootja enda sõnul kiirendada nullist saja kilomeetrini tunnis 4,1 sekundiga. Auto tippkiiruseks on 290 kilomeetrit tunnis.

718 GTS on tellimiseks saadaval. Cayman GTS maksab Saksamaal 76137 eurot ja Boxster GTS maksab 78160 eurot.