Eesti CIO saab endale CTO

Ministeeriumi struktuuris saab CTO olema CIO nõuniku rollis. Tegemist on riigi jaoks täiesti uue ametikohaga, aga miks see loodi?

«Idee tuli sellest, et kuna digivaldkond on kiiresti kasvav, siis on ka MKMis üha rohkem inimressurssi tarvis. Uuest nõunikust saab nö parem käsi IKT-asekantslerile Siim Sikkutile,» selgitas Postimehele ministeeriumi pressiesindaja Emilie Toomela.

CTO töö sisuks on tema sõnul «ennekõike Eesti e-riigi ja infoühiskonna arengusuundade kavandamine ja loodud suuniste riigis rakendamise koordineerimine koostöös asekantsleriga».

Töökuulutuse kohaselt on CTOl ka üks täiesti uutmoodi ülesanne: kavandada, käivitada ja läbi viia tehnoloogilisi katseprojekte koostöös teiste riigiasutustega.

CTO võetakse tööle esimesel võimalusel. Kandideerimise tähtaeg saab läbi 5. novembril.