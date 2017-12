YouTube blokeeris Soomes enamiku muusikavideoist, ka riigihümni

«Me ei suutnud TEOSTOga litsentsilepingus kokkuleppele jõuda. Seetõttu on mõni muusikat sisaldavad video Soomes blokeeritud,» teatas YouTube oma veebilehel.

Pahameelelaine on see põhjustanud muidugi ka sotsiaalmeedias:

Hi there, we were unable to reach a new licensing agreement with TEOSTO. Because of this, some videos containing music will be blocked in Finland. Here's more info: https://t.co/5kGYH19RUn