Pildid: Elon Musk näitas esimest korda oma uut super-raketti

Falcon Heavy on praeguse seisuga kõige võimsaim rakett maailmas ja Musk on varem avaldanud lootusi, et just see riistapuu viib inimese viimaks Marsile. Vaatamata valmis raketile hoiatas Musk, et esimene reaalne start tuleb koos terve hulga riskidega ja suure tõenäosusega ebaõnnestub.

Musk naljatas, et esimese lennu võib lugeda õnnestunuks kui rakett saab stardiplatvormilt lahti ilma seda ära lõhkumata.

Falcon Heavy rakettide esimesteks tööluesanneteks saab tõenäoliselt olema raskemate laaduningite orbiidile toimetamine. Samuti on Musk lubanud saata kaks (väga rikast) turisti Falcon Heavy raketiga ümber kuu.