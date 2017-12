Uusaastaööl tuleb arvestada kordades kallimate äpitakso hindadega

Uberi Eesti üksusest öeldi Postimehele, et tõenäoliselt on hinnad suurenenud nõudluse tõttu kõrgemad just südaöö ja kella 3 vahel.

«Täpset hinnangut on aga keeruline praegu anda, sest see sõltub sellest, kui palju inimesi ja mis ajal sõidab. On aga oluline märkida, et selles tipptunni vahemikus hinnad kõiguvad ainult siis, kui nõudlus on suurem,» teatas ettevõte.

Sama sõnum oli edasi anda Taxify’l.

«Baashindu tõsta pole plaanis, küll aga rakendame dünaamilise hinnastuse algoritmi vastavalt nõudlusele. Hetkel pole täpselt võimalik ennustada, kuidas nõudlus muutub ning milline kordaja rakendub,» ütles ettevõtte esindaja Marilin Noorem.

Äpitaksode hinnad on Tallinnas hetkel vahemikus 45-72 senti kilomeetri eest ning sellele lisandub iga sõiduminuti eest 13-24 senti.