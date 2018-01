Video: kuidas sai kuulus Porsche 991 oma nime?

1963. aastal välja lastud mudel pidi omale algselt saama nimeks 901, kuid autotootja sai «sõbraliku» kirja Peugeot'ilt, kes väitsid, et kõik kolmest numbrist koosnevad numbrikombinatsioonid, millel on keskel 0, on nende poolt patenteeriud.

See jättis Porsche natukene täbarasse olukorda, sest nad tahtsid lisada oma uue mudeli armatuurile kuldsed numbrid 9,0 ja 1 ning need olid kõik juba tellitud ja valmis tehtud.

Selleks, et mitte tellida täiesti uusi numbreid, muutsid nad keskmise nulli üheks, sest ühtesid oli neil küllaga.