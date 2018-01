Škoda Karoq: Küpsem teine album

Mulle meeldis Škoda Yeti. Meeldis väga, sest tänapäeva üksteisest raskesti eristuvate sõidukite seas torkas ta silma julge disaini, suutlikkuse ja omas klassis harukordse praktilisusega. Yeti on seni ainus sõiduk, mille ahjusoojalt soetamist kaalunud olen. Mõistliku hinna eest oleks kätte tulnud väga palju autot. Paraku on Yeti kaheksa aastat kestnud võidukäik nüüd läbi ja koht tuleb vabastada nooremale põlvkonnale. Kas Karoq saab teatepulga üle võtmisega hakkama?

Ei ning jah. Olgu kohe öeldud, et üldjoontes saab järgnev olema kiidulaul, ja ma arvan, et 2018. aasta jooksul näeme Karoqi õigustatult oma turusegmendi liidripositsioonile liikumas. Karoq on kindla peale mäng. Mõistusega investeering tagasihoidliku tootlikkusega turvalisse fondi. Ei mingeid liigseid riske. Škoda võtab panga.

See toobki meid Karoqi peamise miinuse juurde. Beebi-Kodiaq on pisut iseloomutu ja sulandub kogu oma tubliduse ja usinuse juures – mida on tõesti palju – sundimatult klassikaaslaste ühetaolisse massi. Vaadates hämaral tänaval tema kontuure, jääb olemata Yetist tuttav silmapilkne äratundmismoment. Ka roolis silmi sulgedes võib end hetkeks mõelda ükskõik millise klassivenna kokpitti. VAG grupp on Karoqi kujustades läinud turvalise keskpärasuse teed. Kuigi kahtlemata on tegemist nägusa isendiga, ei leia Karoqi kujustusest seda julget soovi eristuda, mis Yeti tähelennule kindlasti teed sillutas. Karoq on pisike Kodiaq. Ta ei tahagi olla midagi enamat või uut, piisab klassi liidri rollistki.

Inimesel, kellele auto on ennekõike tarbeese, nagu naelapüss või lokitangid, ei olegi enam iial ühtki teist vaja.

Seda liidrirolli on Karoq kahmamas täie tõsidusega. Inimesel, kellele auto on ennekõike tarbeese, nagu naelapüss või lokitangid, ei olegi enam iial ühtki teist vaja. Garantiiaja lõppedes järgmine Karoq ette ja nii võibki rahulikult tiksuma jääda – see automure on nüüd igaveseks murtud. Jah, Karoq on tõesti nii funktsionaalne.

Nelikveoline Karoq oma 172 mm kliirensi, suhteliselt lühikese telgede vahe ja arvukate elektrooniliste abidega on maastikul väga muljetavaldav. Öeldakse, et loll suudab tankigi kohapeal katusele keerata, aga sisetunne ütleb, et oludesse, kus Karoq teelt maha keerates jänni jääks, ronitakse siiski vaid 4x4 raskekaallastega. Tavaoludes – lumes, mudas, liivas – Karoq kindlasti hätta ei jää ning tubli väikemaastur andis proovirajal nii mõneski kohas suurele Kodiaqilegi silmad ette.

Ma ei peatu pikemalt mootorivalikul, siin puuduvad rabavad üllatused. Saada on suurem ja väiksem turboülelaadimisega bensiinimootor ja – üllatus, üllatus – suurem ja väiksem turboülelaadimisega diiselmootor. Kõik proovitud variandid kombinatsioonis 7-käigulise DSG automaatkäigukastiga tulid 1393 kg kaaluva Karoqi edasi liigutamisega toime täiesti rahuldavalt ja vaevalt on oodata üllatusi ka kütusekulu juures. Klassikaline VAG-grupp.

Maanteel aga üllatab väike Škoda mugavusega. Nagu sõidaks nelikveolise padja otsas. Isegi Karoqi tavavedrustus on tuntavalt pehmem kui näiteks Seat Atecal, millega Karoq platvormi jagab, ja kindlasti kahandab see veidi sõidurõõmu – aga Karoq ei ole mõeldudki olema sportauto ega pühapäevakruiiser. Ringrada tegi ta pisut kohmetukski. Pigem tasub Karoqist mõelda kui tuhande taskuga matkamehevestist.