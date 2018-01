«Me ei taha Eesti edu enam taluda!» - Leedu punub üleilmset blockchaini võrku

Nimelt märkis keskuse nõukogu esimees Paulius Kunčinas ühe arutelu käigus, et konkurents blockchaini arenamises riikide vahel on tõsiselt tuntav.

«Juba olen kuulnud, et osad meie kliendid lähevad Eestisse ja see tüütab mind tõsiselt. Ma tõesti ei taha enam kuulda Eesti digiedust! Lisaks tehakse palju tööd Šveitsis ja Skandiaavias – käib terve konkureerimine,» märkis ta naerulsui, ent tõsiste silmadega.

Blockchain Centre Vilnius FOTO: Aivar Pau

Aga keskuse juurde tagasi. Mida seal õiguspoolest reaalselt tehakse hommikul kella 9-st õhtul kella 17-ni? Eelkõige on see füüsilise töötamise koht igaühele, kes soovib blockchaini arendamisega tegeleda. See võiks olla paljude blockhani ettevõtete peakontoriks.

Eglė Nemeikštytė sõnul on keskusel enam kui 4000 kontaktisikut ja investeerimisfondi üle maailma, ja saab aidata seal tegutsejail leida rahvusvahelist investeerimisraha, mentoreid, eksperte. «Loomulikult esitleme neid ettevõtteid ka oma partnerkeskuses,» ütles ta.

Hetkeseisuga on juba ligi 100 ettevõtete andnud teada soovist keskuses tegutsema asuda. Kasulikku pinda on selleks hetkel keskuses 800 ruutmeetrit ning töökohti on loodud 60. Keskuses endas on palgal on kuus inimest.

«Kõik riigid konkureerivad selle nimel, et blockchaini revolutsioonist osa saada, kuid Leedu on minu hinnangul mitu sammu ees, seda siinsete ettevõtete kvaliteedi ja sobivate äritingimuste, aga ka riigi toe tõttu. Käivitatud on programmid, et blockchaini õpetus jõuaks ka Leedu õppeprogrammidesse,» lisas Eglė Nemeikštytė.

Keskuse avamine FOTO: Aivar Pau

Keskuse üks asutajatest, Euroopa parlamendi liige ja ettevõtja Antanas Guoga ütles, et Leedus läheb praegu innovatsioonivaldkonnas tõesti imetlusväärselt. «Siin on palju raha kasvatatud, suurepärased projektid on käimas – see loob meile suurepärased võimalused maailma muutmiseks.»

Leedu majandusministri Virginijus Sinkevičiuse hinnangul on tal aga eriti hea meel selle üle, et Euroopas saab just Leedust esimene riik, mis asub blockchaini arendamist sellisel tasemel vedama.

Austraalias asuva Blockchain Centre Melbourne juht Martin Davidson tõdes, et keskselt kontrollitud infosüsteemide ajastu on läbi: need on aeglased, kallid ja avatud manipulatsioonideks.

Eestis käib blockchainitöö juba aastaid

Postimees kirjutas juba kahe aasta eest, et Eesti on üks maailma esimesi riike, mis on ametlikult tunnustanud uue tehnoloogia ajastu üht paljutõotavamat tähte - blockchain-tehnoloogiat - ja on seda üha enam oma infosüsteemidesse lausa baastarkvarana integreerimas. Peamiseks partneriks riigile on olnud seejuures meie oma ettevõte Guardtime.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadiirektori asetäitja tõdes toona, et blockchain-tehnoloogia võimaldab RIA-l tagada näiteks nii andmete, süsteemide, protsesside terviklikkuse kui loomise aja kontrollimiseks ning tõendamiseks.

«Süsteemilogide tõendusväärtuse tagamiseks on Riigi Infosüsteemi Ametil olnud ajatempli KSI tehnoloogial põhinev lahendus kasutuses juba paar aastat,» märkis RIA 2016. aasta märtsis.

Täpselt sama meelt oli Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), mille direktor Mehis Sihvart, kes peab tehnoloogia suureks väärtuseks just süsteemide turvalisuse tagamist.

«See lahendus võimaldab meil kontrollida regulaarselt ning kiiresti suuri andmehulki. Korraga on võimalik kontrollida sadu tuhandeid kirjeid ning veenduda, et andmetes ei ole toimunud pahatahtlikke muudatusi,» ütles Mehis Sihvart.

Tema sõnul kasutab RIK blockchain'i näiteks elektroonilise Riigi Teataja andmebaaside haldamisel. Iga uue seadusandliku akti avaldamisel arvutatakse selle räsi, liidetakse sinna eelmise akti räsi koos ajatempliga ning seotakse ühte ahelasse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sõlmis aga Guardtime'iga KSI blockchain ajatempli kasutuselevõtuks koostööleppe juba detsembris 2011. Möödunud aastal jõudis sarnase lepinguni ettevõttega ka RIA.

Mis siis ikkagi on blockhain?