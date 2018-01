Puust ja punaseks intervjuu: vaata, kas sind nöörib Taxify uus hinnasüsteem?

Mida uus hinnastamine õiguspoolest tähendab?

Uus dünaamiline hinnastamine on piirkonnapõhine ja automaatne. Kasulik on see nii juhtidele kui klientidele - ühelt poolt väheneb klientide ooteaeg, kuna süsteem suunab juhte sinna, kus nõudlus on kõrge. Teiselt poolt on juhtidel võimalus reaalajas näha, kus on teenimise võimalus suurem.

Süsteem jälgib automaatselt piirkondi, kus nõudlus on suurem kui pakkumine, reguleerib vajadusel tariife ja suunab seeläbi juhid suurema nõudlusega aladesse. See aitab juhte jagada erinevate linnaosade vahel nii, et iga piirkonna keskmine ooteaeg paraneb ja kliendid saavad kiiremini auto. Kui autode pakkumine jõuab nõudlusele järgi, langevad hinnad taas automaatselt baastariifi tasemele.

Võtame näiteks olukorra, kus Tallinnas toimub ühes linnaosas suurüritus, millega kaasneb hulk kliente, kes soovivad sealt lahkuda Taxifyga. Varem lisas suur nõudlus ühes konkreetses piirkonnas kogu linnale hinnakordaja – inimene, kes soovis sõita Mustamäelt või Nõmmelt kesklinna, pidi Saku Suurhallis toimuva ürituse tõttu kõrgemat hinda maksma.

Nüüd arvutab süsteem hinnakordaja vaid sellele piirkonnale, kus üritus toimub, et sinna piisaval hulgal juhte meelitada. Muudes linnaosades saavad kliendid tellida auto aga tavahinnaga, kuna nende piirkonnas on tellimuste ja juhtide arv tasakaalus.

Miks on see dünaamiline hinnastamine toonud kaasa juhtide tohutu meelepaha?

Näeme, et me pole suutnud uut süsteemi juhtidele piisavalt selgitada. Lisaks on muudatused langenud perioodi, mil teenistus ongi iga-aastaselt tavapärasest väiksem. Kui detsember on tavaliselt nõudluse tippaeg ja nii sõitude arv kui sissetulekud teevad rekordeid, siis jaanuar-veebruar on alati vaiksemad.

Sõite on kuni 25% vähem ja väga palju sõltub sellest, kui külmad on ilmad. See mõjutab sissetulekut kindlasti rohkem kui ükski muu tegur.

Usume siiski, et uus süsteem peaks jaanuari tavapärasest väiksemale teenistusele pigem positiivselt mõjuma, kuna suunab juhte automaatselt piirkondadesse, kus on suurem tõenäosus tellimusi saada.

Suhtleme juhtidega ja kuulame nende ettepanekuid süsteemi täiustamiseks. Juhtide heaolu on meile oluline ja suuremate muudatuste puhul peame arvestama, et tekib küsimusi.

Kas äärelinna sõitjate jaoks muutub auto saamine keerulisemaks?

Uus süsteem reageerib automaatselt sellele, kui kuskil on juhtide defitsiit. Kui äärelinnas on tellimusi, aga pole autosid, motiveerib süsteem tariifi tõstes suunduma juhte suunduma sinna, kus on tellimused. Samuti ei maksa ühe linnaosa kliendid nüüd teise linnaosa kõrge nõudluse tõttu kõrgemat hinda, vaid hind muutub automaatselt vaid seal, kus tellimusi on rohkem kui juhte.

Kas klientidele läheb teenus kallimaks?

Kui klient on kõrge nõudlusega piirkonnas, püüame lühendada ooteaega, motiveerides juhte parema tariifiga. See tähendab kompromissi hinna ja ooteaja vahel. Oluline on see, et kui süsteem on suunanud kõrge nõudlusega piirkonda piisavalt juhte, langeb ka hind taas baastariifi tasemele. Sellest võidab klient.

Kui suured võivad hinnavahed lähtuvalt nõudlusest olla?

Baastariif uue süsteemiga ei muutunud. Hinnavahed sõltuvad nõudlusest, aga maksimaalne hinnakordaja on 2,5x.

Mis oli Taxify ja juhtide esmaspäevase kokkusaamise tulemus?

Juhtidega kohtumine läks postiivselt. Meile oli väga oluline kuulata juhtide vahetut tagasisidet ja anda omapoolseid selgitusi.

Juhtidepoolseid ettepanekuid saame arvesse võtta süsteemi täiustamisel ja kindlasti peame arvestama ka sõitjate huvisid. Soovime uue süsteemi toimima panna nii, et kõik osapooled oleksid rahul.

Kas jätkate uue hinnasüsteemiga või plaanite muudatusi?