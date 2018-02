ID-kaardi kriisi lahendamine tõi teenetemärgi kolmele

Tšehhi teadlased tõestasid möödunud aastal, et osadel Eesti ID-kaartide kiibil on tehniline turvaprobleem. Riigi tellimusel loodi seejärel tarkvara, mis selle realiseerumise riski vähendada aitas. Inimesed said oma ID-kaardile uuendatud tarkvara lisada üle interneti või politsei teenindusbüroodes.