Kas tellida Spotify otse või läbi mobiilioperaatorite – uurime asja

Üsna loogiliselt sai seda juba ammu teha läbi Telia, kes on otsapidi ka Spotify omanike seas. Tele2 oli varem vahendanud Deezeri muusikateenust, kuid pani nüüd samuti pakkumiste ritta ka Spotify. Lisaks on näiteks teada, et Telia vahendab oma teleteenuses Fox’i saateid ning plaan on laienenda Netxlifile. Kuna Sportify puhul on kuutasu kui teenus ise on nii otse kui operaatoritelt tellides täpselt sama, uurisime Tele2-lt tema otsuse tagamaid.

Aivar Pau: Milline on kliendile kasu, kui ta ei telli Spotify'id mitte temalt endalt vaid läbi Telia või Tele2-e?

Kerli Link, Tele2: Spotify Premium on Tele2 mobiilinumbri kliendile mõeldud muusikateenus, mille kuutasu 6,99 € lisatakse igakuisele arvele – nii ei pea teenuse saamiseks kasutama krediitkaarti ning teenusega saavad liituda ka need inimesed, kellel ei ole krediitkaarti või kes ei soovi põhimõtteliselt krediitkaarti kasutada.

Krediitkaardil on aegumistähtaeg, tehingu tasud jne millega peab eraldi tegelema. Lisaks läheb krediitkaardiga liitumisel teenuse eest raha kohe maha, aga Tele2 makse on paindlikum ja klient saab arve alles kuu lõpus.

Lisaks on kliendil võimalus otse küsimusi küsida ja abi saada teenuse vahendajalt ehk Tele2-lt. Otse Spotify-st tellides on see protsess väga pikaajaline. Liitumisprotsess on lihtne, mugav ja eesti keeles.

On väga palju inimesi ja ettevõtteid, kellele meeldib «single point of contact». Klient saab keskenduda oma põhitegevusele, saades kõik teenuseid ühest kohast ja ei ole vajadust killustuda mitme teenusepakkujate vahel. Lisaks saab tasuda kõik need arvel olevad teenused ühe ülekandega.

Mida arvate konkurendi pakkumisest, et neil on Spotify'ile kuluv internetimaht piiramatu?

Tegemist on Telia tavalise kampaaniapakkumisega, mis kehtib tingimuste järgi kuni 31.05.2018.

Tõenäoliselt on kampaania eesmärgiks ergutada nii Spotify kui ka suuremate internetipakettide müüki, kuna Telia kodulehel on selgelt kirjas, et selline tingimus kehtib vaid juhul, kui võtta nende poolt suurema kuumaksega ja mahuga pakett: Uue Mobiilse Eluga kuulad muusikat kasvõi lõputult, sest Spotify sinu internetimahtu ei kuluta. Soodustuste saamiseks vali internetimahuks vähemalt 8 GB.

Väiksemates pakettides Spotify maht piiramatu ei ole.

Kuidas teil on läinud Deezeri vahendamine ning mida näitab statistika: kui palju kasutajad sellele mobiilset internetti kuus kulutavad?

Müüme Deezerit nii eraldi teenusena kui ka Multipakettide sees. Deezerit ja Spotifyd on võimalik kuulata ilma internetimahtu kasutamata. Selleks tuleb kasutada wifi võrku ja laadida valitud muusika «Offline´s» alla. Sellisel juhul on kogu muusika telefoni mälus kuulamiseks. Eelkõige on selline lahendus soovitatav siis, kui on teada, et lähed piirkonda, kus interneti kasutamise võimalused on piiratud.

Kui siiski kuulata muusikat online´s, siis keskmiselt kuulab klient ühes kuus kokku umbes 25 tundi muusikat, mis võrdub 1GB andmekasutusega.

Kas tegemist on põhimõttelise muudatusega Tele2 poliitikas - hakata vahendama konkurendi teenust? Spotify kuulub Telia emafirmale.