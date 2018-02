Suur galerii: SpaceXi Falcon Heavy rakett tegi ajalugu

Missioon ise oli edukas ja raketi pardal reisinud Elon Muski Tesla Roadster ja selle mannekeenist juht Starman on teel heliotsentrilisele orbiidile (päikese orbiit), mis paneb ta Maa ja Marsi orbiitide vahele. Just sarnast teekonda plaanitakse tulevikus kasutada ka Marsi missioonidel, sest see säästab kõige rohkem kütust.