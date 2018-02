Üks küsimus: kas maksuameti süsteemid peavad tuludeklareerimise laviinile vastu?

Märkimisväärseid jõudlusprobleeme ei ole e-MTAl olnud juba üle 10 aasta. Selleks, et e-maksuametisse/e-tolli sisenenud kasutajad saaks mugavalt ja kiirelt deklaratsiooni esitatud, on tulnud mõnel aastal erandkorras e-maksuametisse/e-tolli kasutajate arvu piirata, aga see ei tähenda, et süsteemidega oleks olnud sisulisi probleeme.

Eelmisel, 2017. aastal esitasid üle 200 000 isiku oma tuludeklaratsiooni esimese avamispäeva lõpuks. Kindlasti võib eeldada, et ka sel korral on esimestel päevadel tuludeklaratsiooni esitajate huvi suur ja kümned tuhanded inimese üritavad samaaegselt saada oma tuludeklaratsioon esitatud. See tekitab koormuse, mida reeglina terve aasta jooksul ei kohta. RMIT suurendab sel ajal tavaliselt oma infosüsteemide jõudlust, kuid siiski tuleb olla valmis liialt suure huvi korral kasutajate ligipääse piirama.

15.02 avatakse deklaratsiooni esitamise keskkond, mis on ühtlasi päev, mil RMITi andmetel esitavad ca 20 000 inimest samaaegselt enda tuludeklaratsiooni. Soovitame seega kõigil deklaratsiooni esitajatel paaril esimesel päeval võtta rahulikult. Kiirustamisega võib deklaratsioonis miskit pigem ununeda ja siis hiljem tuleb esitada parandusi.

Kiire tagastuse soovijatel on küllap kasulik ka teada, et kui deklaratsioon esitatakse esimese nädala jooksul, siis ei ole mingit vahet, kas deklaratsioon esitati 15.02 või esimese nädala jooksul.

Koormus, mis langeb tulude deklareerimise esimestel päevadel süsteemidele, on kindlasti Eesti mõistes üks suurimaid.

Esimese päeva (15.02) lõpuks esitatakse tavaliselt üle 200 000 deklaratsiooni ja paari päevaga teenindame ca poole Eesti elanikkonnast. Serveripargi uuendamine toimub regulaarselt ning see on pigem rutiin. Tulude deklareerimise rakenduse eripära seisneb selles, et vahetult peale avamist esitatakse sadades tuhandetes deklaratsioone ja paari päevaga on IT vaates massiline deklareerimine lõppenud. Nii RMITi kui meie arenduspartneri Icefire OÜ spetsialistid on 24/7 valmis võimalikele probleemidele reageerima.