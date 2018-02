Video: jaapanlased lõid transformeeruva sõiduauto

Auto nimega «Earth 1» ei ole sugugi tavaline sõiduriist. Nimelt suudab masin muuta oma kuju, et hoida kokku parkimisruumi ja mahtuda kitsastesse kohtadesse. Jaapanis on teadupärast suur puudus igasugusest ruumist, seda paljuski riigi mägisuse tõttu.

Earth 1 elektriauto disainis oma kodumaal kuulus Kunio Okawara, kes lõi muuseas robotite disainid originaalsele Mobile Suit Gundam animeseeriale, millest on aastakümnetega kasvanud ülisuur frantsiis. Auto sisemus ongi loodud tekitama tunde, et tegu on mingit sorti hiigelroboti kokpitiga.