Jabur juhtum ärimaailmas: kolleegid said bossi lahkumisest teada Postimehe uudisest

"Shipitwise on pärast möödunud aasta lõpus tehtud pivotit platvormi müügi faasis. See tähendab, et igapäevaselt kliendisuhtlust ja aktiivset müüki ei tehta. Ettevõtlikud inimesed ei istu aga käed rüpes ja ei oota ostjat. Meeskonna liikmed tegelevad igapäevaselt teiste töödega ja nii otsustasin ka mina edasi liikuda. Möönan, et õigem oleks olnud nii minu liikumist kui ka Shipitwise uue juhi teemat kommeteerida samaaegselt ning minu tõttu see nii ei läinud. Kommunikatsioon on midagi sellist, mis saaks alati olla parem.

Informeerisin oma otsusest teisi Shipitwise tiimi liikmeid meeskonna chatis, kuna me igapäevaselt ei kohtunud, kuid oleksin seda pidanud tegema varem. Kuna olen üks Shipitwise asutajatest ja omanikest, siis tegvjuhina ma igakuist tasu ei saanud. Olariga kohtusime eelmisel nädalal seoses teiste ühiste äridega. Rääkisime, et soovin oma staatuse Shipitwises ära muuta ja tegeleda aktiivselt teiste asjadega. Kes võtaks minu teatepulga üle, jäi paraku sellel hetkel otsustamata.

Shipitwise jätkab aga ettevõetud kursil ning soovin talle tuult tiibadesse."