Videotest! iPhone vs Samsung: kumma aku kärvab pakases kiiremini

Testimiseks valisime täislaetud akuga iPhone 6 ja Samsung Galaxy Note 8. Mõlemas seadmes panime käima lihtsalt stopperi, külma oli 13 kraadi. Ning mis selgus: iPhone pidas vastu 30 minutit, Samsungi aku oli tunni möödudes tühjenenud 84 protsendini ning edasi oodata polnud meil enam lihtsalt aega.

Samas tuleb tunnistada, et sama Samsungi kasutaja oli vaid kaks päeva varem sattunud olukorda, kus õues mobiiliga Kanal 12 otseülekannet vaadates "suri" telefon juba 20 minutiga - aku tühjenes lihtsalt nullini.

Taustaks nii palju, et mobiiltelefonis tekitab elektrivõrgu ühendus liitium-ioonakus oleva positiivse ja negatiivse terminali vahel. Ühenduse loomise korral tekib akus keemiline reaktsioon, mis suunab liitiumi elektronid süsteemi ja need liiguvad aku anoodis olevast poorsest grafiidist katoodil oleva grafiidi pooride vahele. Täislaetud aku korral on elektronid seega rohkem anoodis ja tühjenemisel kogunevad järjest rohkem katoodi.

Külm mõjub aga sellele keemilise reaktsioonile nii pärssivalt, et ei suuda enam telefoni töötamiseks vajalikku elektronide voolu toota. Ehk siis: akude mõte on hoida keemilist energiat ja muundada seda vastavalt vajadusele elektrienergiaks, külma käes see protsess aga kapitaalselt aeglustub.

Teadlaste hinnangul ei maksa arvata, et külm aku tühjeneb või suunab kõik elektronid katoodi grafiidi pooride vahele (külma käes minevat elektronid hoopis jalutama ja grafiidikohti katab kasutu vedel liitium). Tegelikult on aeglustunud keemiline reaktsioon ja sellest tulenev madal vool lihtsalt telefoni tarkvara ära lollitanud ja see lülitab ennast igaks juhuks välja. Seega saab telefon asjade käigust mõnevõrra valesti aru.