Matusegalerii: Savisaare pank on surnud, elagu Eesti Ühistukapital

Kell 10.30 alanud Eesti Ühistupanga liikmete üldkoosoleku päevakorras oli peamise punktina vaja langetada otsus lõpetada tegevus krediidiasutusena ning muutuda põhikirja vastava kohendamise järel lihtsalt tulundusühistuks, mille nimes ei sisaldu enam sõna «pank».

Nii ka läks. Kohalolnud otsustasid valdava hääleteenamusega, et Eesti Ühistupanga uueks nimeks saab Eesti Ühistukapital ning krediidiasutusena enam tegevust ei jätkata. Koosolekust võttis osa ligi 87 ühistu liiget ning põhikirja muutmise poolt hääletas neist 62, vastu oli kuus ja erapooletud 11.

Ühistu juhiks jäi edasi Ülle Mathiesen. Ainus muudatus juhtorganis puudutas nõukogu: sellest astus tagasi Ahti Kallaste.

Toome teieni fotoreportaaži üldkoosolekule saabunud ühistu liikmetest peamiselt väljaspool Õpetajate maja, ajakirjandust ei lastud enne üritust koosoleku ruumi lähedalegi, eesruumist saadeti minema ka linnatelevisioon.

Tänase otsuse autoriks ja läbimineku dirigendiks on Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, tuntud eelkõige ansambli Meie Mees käilakujuna ning vastavalt vajadusele kas IRLi ja Keskerakonna liikmena – olgu siis Toompeal, all-linnas või Tartus. Just tema ettekujutuses on sündinud plaan, mille kohaselt kuulub Tallinna linna avalik-õiguslike ülesannete hulka hoopis linnarahva raha paigutamine eraõiguslikku panka ja selleks vähemusosaluse ostmine näiteks Coop pangas.

Üllatus: linna suurosalusel ei saagi ühistulist panka luua

Tallinna volikogu möödunud neljapäevase volitusotsuse kohaselt esindas Tallinna linna tänasel koosolekul aga abilinnapea Kalle Klandorf. Ta ütles vahetult enne üldkoosoleku algust Postimehele, et otsus muudatusteks on õige ja õigustatud.

«Kuna ei antud luba selle panga tegemiseks, siis ei ole mõtet korduvalt peaga vastu müüri joosta. Tuleb leida teised variandid ja see otsus, mille linnavolikogu praegu vastu võttis on OK,» sõnas Klandorf. Ta viitas finantsinspektsiooni kahele otsusele Ühistupangala krediidiasutuse luba mitte anda.

Klandorf märkis, et isegi kui aastatagused tegevusloa mittesaamise põhjused – ehk Savisaar - on ära langenud, siis finantsinspektsiooni värske otsus veebruarist ütles jätkuvalt seda, et tegevusluba Ühistupank ei saa.

«Nende põhjendus on ka enam-vähem arusaadav: kui Tallinna linn on suure hulga raha panka pannud, siis võib linnavõimu muutumine mingil hetkel tekitada küsimuse, mis sellest pangast edasi saab,» selgitas Klandorf.

Seega: võimu suurosalust omavatel krediidisustustel pole ebastabiilsuse tõttu lootustuski Eestis tegevust alustada. Vastupidiselt näiteks Saksamaale, kus selliseid avaliku võimu toel ühistulisi panku on kasvanud nagu seeni pärast vihma.

Seda, kas täna moodustatu uue nimega ühistu asub pidama läbirääkimisi osaluse ostmiseks mõnes pangas, otsustab Kalle Klandorfi sõnul ühistu järgmine üldkoosolek.

Finantsinspektsioon jättis esimest korda 5. aprillil 2017 küll pangale tegevusloa väljastamata, kuid on korduvalt teada andnud, et linn pank võib iga kell uue taotluse esitada, kui puudused korda aetud. Nende puuduste all on viidatud näiteks Tallinnas toona võimul olnud poliitikute kahtlasi taustasid ja käivitatud kriminaalmenetlusi. Nüüd selgub, et luba pole antud ka esialgsete põhjuste äralangemisel.

Linna raha põleb mühinal

Aivar Riisalu lootus on, et hiljuti sündinud Coop pangal hakkab minema nii hästi, et selles ka väikese osaluse omamine aitab linnal tagasi teenida Ühistupanga asutamisse pandud summasid, selle asemel, et need lihtsalt korstnasse kirjutada.

Probleemi pole panga osakapitaliga, selle saaks linn liikmete hulgast lahkudes lihtsalt tagasi. Ühistupanga äriregistrisse kantud osakapitali suurus oli aasta eest 6,3 miljonit eurot, Tallinna linna osa osakapitalis on 5,9 miljonit ehk 95,7 protsenti.

Samas tuleb arvestada, et Ühistupank on tegevusloa puudumisele vaatamata jõudnud teadmata kellele põhikapitali arvelt välja laenata 650 000 eurot. Lisaks on oma võtnud juhatuse ja teiste töötajate palga- ja kontoriraha.

Pank kandis möödunud aastal 295 700 eurot kahjumit, koos eelmiste perioodide kahjumiga moodustab ettevõtmise jaotamata kahjum kokku 663 900 eurot.