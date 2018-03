Eesti investeerimiskeskkonda ootab üks suur raputus

Probleemi sügavam põhjus on siin tegutsevates pankades. Ühelt poolt heidab avalikkus neile ette rahvusvahelisi rahapesujuhtumeid, teisalt kortsutab kulmu nende soovi üle oma klientide tausta teada. Ainus lahendus paistabki olevat see, et pangad mitmestki protsessist üldse kõrvale jätta ning huvitaval kombel on seda ideed asuma toetama ka riiklikud asutused.

Milles probleemi juures täpsemalt seisnevad?

Lihtne ja selge on lugu e-residentidega: kui nad ei suuda oma tegevuse seotust Eestiga tõestada, siis imegu kohalikus pangas konto omamise soovist näpud puhtaks. Ainuüksi aadressi omamine mõne aadressiteenuse pakkuja aadressil Sepapaja tänaval ei oma pankade jaoks mingisugust tähtsust. Vaja on näidata reaalset äri, kontorit, inimesi.

Nii mõnigi siinne pank on välja öelnud, et e-residente ei teenindata enam üldse – riskid suured, käve väike. Swedbank nii otsekohene ei ole, aga kinnitab, et mingisuguseid järeleandmisi nõudmiste osas ei tee.

«Võtame tunne-oma-klienti temaatikat äärmise tõsidusega. Igasuguse ärisuhte aluseks on kliendi tegevuse sisuline seos Eestiga. Kui potentsiaalne klient on võimeline esitama informatsiooni, mis võimaldab pangal täita hoolsusmeetmed ja veenduda, et kliendiks soovijal on Eestiga seotud äriplaane, avame konto,» kinnitas panga kommunikatsioonijuht Kristi Roost.

Paraku ei ole see e-residentide ja mitteresidentide puhul mitte alati nii ja olukordades, kus pank tunne-oma-klienti kontrolli täies ulatuses täita ei saa või kus ei suuda tuvastada olemasolevat või äriplaanis sisalduvat seost Eestiga, kontot ei avata.

Kaspar Korjus FOTO: Liis Treimann

Milline on tagajärg? «Mis puudutab e-residentsust, siis üle 70 protsenti nende ettevõtetest on välismaiste arveldusteenuste otsas,» tõdes programmi juht Kaspar Korjus.

Ta viitab näiteks soomlaste Holvi nimelisele makselahendusele – need pakuvad nii kontot kui maksekaati, kuid taustakontroll on märksa tagasihoidlikum. Sellised lahendused e-residentidele küll ka kallimad, kuid ainus pääsetee Euroopas äri ajada.

Kuid Eesti probleem on kasvanud e-residentidest märksa laiemaks ning nii Korjus kui mitmed ärimehed väidavad, et sisuliselt on kinni keeratud kõik välisinvesteeringud.

Startupid kolitakse Eestist välja

«Välisinvestorite vaatenurgast - probleem on reaalne. Meil puudub küll hetkel informatsioon, et mõni startup oleks jäänud konto avamise pärast investeeringust ilma, pigem on leitud teine lahendus - startup registreeritud Eestist välja, kus investoril investeerimine lihtsam,» kuulutab karmi tõde Startup Estonia esindaja Maarika Truu.

«Seega, kui tahame startupe Eestis hoida (ja tahame ju!), siis on vaja TOIMIVAT lahendust. Pangakonto ja EVK (väärtpaberite keskregister) konto lahtisidumine on ka meile teadaolevalt kõige kiirem lahendus,» kõlab ta ettepanek.

Probleem puuudutab idufirmade valdkonnas ka neid inimes, kes on maade ja merede tagan siia arendutööd tegema tulnud. «Seoses Startup Viisa programmiga tunnetame probleemi väga otseselt - inimesed tulevad füüsiliselt Eestisse äri ajama ja siis puudub selline baashügieen nagu pangateenused,» lisas Truu.