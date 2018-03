USA investeerimisfirma blokeeris Eesti Panga asepresidendi väärtpaberikonto

Eesti pangad pole sugugi ainsad, kes oma olemasolevate ja tulevaste klientide tausta ja päritolu vägagi pingsalt jälgivad ja vindi selles osas vägagi peale on keeranud. Nii on selgunud, et Eestisse naasmise järel jäi oma pangakontol ostutehingute tegemise õigustest sõbralikus USAs ilma väga kõrge Eesti ametnik - Eesti Panga asepresident Madis Müller.