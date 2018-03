Jahutav intervjuu: Kredex hakkab kontrollima, keda vallad riigi üürimajadesse paigutavad

Uurisime Kredexi esindajalt Joonas Kergelt, mis sihtrühmad investeeringutoetuse määruse kohaselt hooneis elada tohivad ja mis edasi saama hakkab.

AP: Kuidas on tagatud, et omavalitsused üürivad neid kortereid välja just «mobiilse töötaja sihtgrupile» ja «sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile»? Kuidas need kaks sihtgruppi täpselt sõnastatud on (kui lühike ühes kohas töötamine muudab töötaja mobiilseks ja milline sihtgrupp on seaduse mõistes «sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud»)?

JK: Mobiilne töötaja on isik, kes vahetab elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest ja kellel on kehtiv töö- või teenistussuhe või kellega sõlmitakse töö- või teenistusleping.

Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp on isikud, kelle omandis ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse halduspiirides elamiskõlblikku eluruumi ning kellel ei ole sissetuleku puudumise, madala sissetuleku või muu objektiivse asjaolu tõttu võimalik eluruumi turutingimustel üürida.

Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupi moodustavad sealhulgas asenduskoduteenuselt ellu astunud noored, puudega või erivajadusega isikud, töövõimekaotusega isikud, lasterikkad pered, üksikvanemaga pered, kinnipidamisasutusest vabanenud isikud, õnnetusjuhtumi tagajärjel eluaseme kaotanud isikud, eakad, tühjenevatest haldamata korterelamutest kohaliku omavalitsuse poolt pakutavasse üürikorterisse ümber kolida soovivad isikud ning madala sissetulekuga isikud.

Madala sissetuleku piiri määramisel võetakse aluseks Statistikaameti viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir enne taotlusvooru avanemist.

Kas selles osas, kes neis majades elama hakkavad, teostatakse ka raha eraldamisele järgneva 20 aasta (või mõne muu perioodi?) jooksul Kredexi poolt rutiinseid järelkontrolle?

Tulenevalt määrusest on KredExil tõepoolest õigus teha üürielamu paikvaatlusi, mida toetuse taotleja peab ka võimaldama.

Millised on sanktsioonid, kui vald annab need korterid üürile näiteks oma ametnikele, hakkab neid välja rentima turistidele vms?

Sageli on kohaliku omavalitsuse vajadus ja soov leida kvalifitseeritud tööjõudu – ametnikke, õpetajaid, päästeametisse päästjaid jne. Selle toetuse üks eesmärkidest on teha sellise tööjõu leidmine KOVile lihtsamaks, toetades kaasaegsete ja taskukohaste üüripindade loomist.

Miks ei ole tõenäoline, et vald hakkab pindasid turistidele üürima? Sest iga KOV on huvitatud sellest, et sinna tuleks elama inimesi, kes maksavad makse ja on lisaks osa kohalikust elust laiemas mõttes. Kohalik omavalitsus lähtub ennekõike talle seadusega pandud ülesannetest. Üheks neist on elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamine, mitte turism.

Sel aastal on lisanduvad piirkondadena Tartu ja Tallinn - kuidas te kirjeldaksite üürikorterite turutõrke probleemi suurust neis kahes linnas?

Kui väiksemates tõmbekeskustes on probleeme tänapäevaste ja energiasäästlike eluruumide pakkumisega, siis Tallinnas ja Tartus, kus üüriturg on olemas, esineb probleeme üürieluruumide kättesaadavusega madalapalgaliste spetsialistide ning sotsiaalmajanduslikult vähem kindlustatud sihtgruppide seas.

Üks omavalitsus saab taotleda kuni 2,5 miljonit eurot. Seega vajadus selliste üüripindade järele on suurem, kui võimalik toetuse maht.