Pariisis näidatakse homme maailma esimest kolme kaameraga mobiili

Sündmusest teeb selle uudise vaates alates kell 17 nii ajaveebi kui otsepildiga ülekande ka Postimehe tehnikaportaal.

Sündmuse korraldaja on Hiina tehnoloogiagigant Huawei ning suure tõenäosusega näeme homme tema uut tipptelefoni nimega P20 koos Pro- versiooniga. Just Pro-versioon on see, millel on lekkinud info põhjal lausa kolme objektiiviga põhikaamera.

Paljud tehnikaportaalid on välja pakkunud, et kõige väiksem kolmest on 8-megapiksline telefoto kaamera, järgneb 20-megapiksline mustvalge kaamera ning suurimal ehk põhikaameral on megapiksleid lausa rekordiliselt 40 (täpsustus: saadaval on olnud ka 41-megapiksline Nokia PureView kaamera telefonidel Lumia 1020 ja Nokia 808).

Kaamera kohta on infot lekkinud veel nii palju, et sellega saab teha tipptasemel aegluubis videoid – näitajaga 960 kaadrit sekundis ning resolutsiooniga 720p. Pro-versioonil on ka viiekordne hübriid-zoom – eks homme selgub täpsemalt, mida see tähendab (põhiversioonil on see 2X). Selfie-kaameral on samuti rekordiline 20 MP teravus.

Huawei tutvustas juba eelmise lipulaeva Mate 10 Pro puhul tehisintelligentset (AI) lahendust, mis tunneb ära pildistatavaid objekte ning määrab selle põhjal automaatselt kaamerasätteid. Arvatakse, et AI hakkab töötama ka uute seadmete kaamera taustal.

Telefoni LCD-ekraani suuruseks on põhiversioonil eeldatavalt 5,8 tolli. Kuvasuhtes on seejuures 18,7:9 – ehk tegemist on eriti kitsa telefoniga. Seade kaalub 165 grammi, paksus on 7,65 mm ja aku mahutavus on 3400 mAH ning see on varustatud kiirlaadimisega üle USB-C tüüpi sisendi.

Mälu osas on teada andmed 4 ja 6 GB RAM ning 128 GB salvestusmälu. Seni pole teada, kas telefonid on varustatud kõrvaklapisisendiga ning milline on nende veekindlus.

Arvatud on, et põhimudeli hind saab olema 680 ning Pro-versioonil 899 eurot.