Galerii: arvutirike külvab Euroopa lennuliikluses segadust, lende jääb ära ka Tallinnas

Umbes kella 14.30 paiku rivist välja läinud Eurocontroli peaarvuti võtab vastu piiratud hulgal lennuplaane, mis tähendab, et tavalise asemel saab Tallinnast tunnis väljuda vaid ca 3–5 lendu.

Süsteemirikke tõttu võivad teisipäeval hilineda umbes pooled kõikidest lendudest Euroopas. See on ligi 15 000 lendu. Peaarvuti rikke põhjus on tuvastatud ja käib töö süsteemi taastamiseks, mis peaks juhtuma täna õhtul, teatas Eurocontrol.

Eesti lennuettevõtte Nordica pressiesindaja Toomas Uibo sõnul on rikki läinud arvuti ülesanne kinnitada kõik Euroopa lennuplaanid, kuid suudab praegu neid plaane vastu võtta vaid piiratud hulgal.

Tema sõnul on segadus väga suur ja see võib kesta homse hommikuni. «Selle arvuti restart tähendab, et kogu Euroopa lennuliiklus võetakse korraks maha ja hakatakse järjest uusi lende sisse söötma,» ütles Uibo.

Siiski andis Nordica sotsiaalmeedias teada, et nende tänased, Tallinnast lähtuvad lennud toimuvad. «Hetkel oleme saanud kinnitused ka Tallinasse suunduvate Vilniuse, Oslo ja Stockholmi lennuplaanide kohta ning meile teadaolevalt saame neid lende opereerida. Loodame lähitundidel saada infot ka Müncheni, Varssavi ja Brüsseli kojulendude kohta,» teatas ettevõte.

Lennujaam: probleemid võivad tekkida kella 18st

Lähima viie tunni jooksul peaks Tallinna lennujaamast väljuma 23 lendu.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff ütles Postimehele, et piiranguid ei puuduta siseriiklike lende ning lähisõite Riiga ja Helsingisse. «Konkreetset infot ei ole meil anda kaugemate lendude kohta,» märkis ta.

Hetkeseisuga ühtegi Tallinna lennujaama lendu tühistatud ei ole.

«Kella kuuest peaks meil algama tipptunni aeg, siis võib küll juhtuda seda, et mõned lennud lükatakse edasi või lausa tühistatakse,» rääkis Koff.

Lennuliiklusteenindus: häiritud on kümnendid Euroopa lennuliiklusest

AS Lennuliiklusteenindus esindaja Elis Mäeots teatas, et lennuvoogude reguleerimise süsteemi rikkega seoses on Euroopa lennuliiklus piiratud kuni 10 protsendi ulatuses.

«Praegustel andmetel kuni kell 17:00 väljub kolm lennukit tunnis ja 17:00-22:00 viis lennukit tunnis ja 22:00-01:00 kolm lennukit tunnis,» ütles Mäeots.

Operatiivset infot kuvatakse Tallinna Lennujaama kodulehel reaalaja lennuinfo all.

Piirang mõjutab ainult väljuvaid lende ja ei mõjuta juba õhus olevaid lennukeid. «Eeldatavasti saadakse süsteem toimima täna keskööks,» arvas Mäeots.

Euroopa lennuvoogude reguleerimise süsteem (Enhanced Tactical Flow Management System) kaitseb õhuruumi osasid ja lennujaamu liikluse ülekoormuse eest.