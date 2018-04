Tele2 paneb mobiilse rahakoti kinni

Ettevõtte tootedirektor Katrin Aron rääkis projekti lõpetamist selgitades, et taoline projekt vajab kaupmeestele mõeldud väga lihtsaid ja soodsaid liidestusvõimalusi, kuid praegu jääb osa võimalikke koostööprojekte just liidetuste hinna ning keerukuse taha. Kliendid ootavad lahenduse kaudu aga laia valikut maksekohti.

Aron sõnas, et taoliste mobiilsete lahenduste arendamine on väga kulukas ning ilma kliendihuvita pole võimalik ka teha uusi investeeringuid projekti.

«Me ei välista aga, et tulevikus, kui turg on mobiilsete maksete ja lahenduste osas arenenud ning klientide huvi märgatavalt kasvanud, siis toome turule mõne uue mobiilseid makseid võimaldava lahenduse,» selgitas Aron.

Tele2 toonase tegevjuhi Argo Virkebau sõnul oli ettevõtte prognoos kahe aasta eest, et aastal 2020 on Tele2 vahendatud m-maksete summa 100 miljonit eurot. See ennustus ei täitunud.