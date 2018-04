FOTO: Samsung

Erinevate tootjate nutikellad on müügil olnud juba mõnda aega ning leidnud suure hulga austajaid. Pakuvad need seadmed ju ajanäitamise kõrval veel hulgaliselt funktsioone alates suhtlusest telefoniga kuni ilmateateni. Lisaks on nutikellad viimaste aastate jooksul teinud tubli hüppe ka kvaliteedi ja välimuse osas. Samsung on ikka olnud nutikellade vallas pioneeriks ja teerajajaks ning nüüd teeme tutvust selle ettevõtte viimase mudeliga, millel nimeks Gear Sport, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

VÄLIMUS JA KORPUS

Oma välimuselt on Gear Sport üsnagi klassikalist joont jälgiv ning hoolimata nimes sisalduvast sõnast Sport, sobib kandmiseks ka väljaspool spordisaale. Üldine tegumood on kellal oma eelkäijatega sarnane. See tähendab, et kasutatud on suhteliselt kvaliteetset metallist tumeda kroomise viimistlusega korpust. Ümmargust ekraani aga ümbritseb keeratav ketas kiireks menüüdes liikumiseks. Ketas liigub mõnusa nõksatusega ning muudab kella kasutamist oluliselt mugavamaks. Lisaks annab see ka kerge värinaga tagasisidet kui jõutud on ühe või teise menüü lõppu. Küll aga on aeg näidanud, et ketta miinuspooleks on see, et pikapeale kipub sinna vahele kogunema erinevat mustust. Näiteks takistavad pisikesed liivaterad selle vaba liikumist ja nii muutub ketta käik aja jooksul ebamäärasemaks. Rihm on seekord silikonist, kuid näeb väga hea välja ning on kindlasti kulumisele vastupidavam kui nahk, eriti arvestades, et tegemist on sportliku suunitlusega seadmega. Samas on tegemist täiest standardse rihmaga, mis tähendab, et selle saab vajadusel väga lihtsa vaevaga välja vahetada.

EKRAAN

Gear Spordi ekraan on hea. See on piisavalt ere, terav ja oma 3 cm diagonaaliga täpselt paraja suurusega. Kuna ka valgussensor on peidetud ekraani alla, siis ei ole ei ekraani servades, ega ka korpusel üldiselt disaini häirivaid alasid. Ainuke nähtav andur on kella tagaküljel asuv pulsilugeja. Loomulikult saab iga kasutaja ise valida, millist sihverplaadi kujundust ta eelistab ning sellega kella välimust muuta, seda alates modernsest spordikella stiilist, kuni klassikalise ülikonnakellani välja. Hea on siin teada vaid seda, et tänu ekraani piisavalt suurele pikslitihedusele näevad need kõik ühtviisi head välja ja ei tundu võltsid ega pingutatud. Lisaks on kellal ka eraldi ujumisrežiim, mis deaktiveerib ekraani puutetundlikuse. See tähendab, et kella veekindlaks tehes on mõeldud ka sellele, et reaalselt vees olles ei anta tahtmatuid käsklusi ja kell ei hakka omapead menüüdes ringi seiklema. See häda on kimbutanud nii mõndagi seadme eelkäijatest.