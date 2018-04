Eesti pangad: e-residentide arvu kasv on oht Eesti riigile

3. Tegelike kasusaajate andmete kajastamine

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2015/849 ehk nn IV EL rahapesu tõkestamise direktiiv sätestab kohustuse seada sisse tegelike kasusaajate register. Antud direktiivi artikkel 30 lg 4 sätestab, et liikmesriigid peavad tagama registris hoitavate tegelike kasusaajate teabe piisavuse, täpsuse ja ajakohasuse. Kehtivas RahaPTS-s sätestab vastava nõude peatükk 9. Hetkel on selgusetu, kuidas nimetatud direktiivi nõuet täidetakse, kuna äriregistri süsteemile esitatud andmeid pankadele teadaolevalt registri poolt ei kontrollita ning kuvatav teave on pelgalt deklaratiivse iseloomuga. Pangaliit leiab, et nimetatud andmed on olulised kogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis ning nende registris kajastamise õiguslik staatus peaks olema sarnane näiteks juhatuse liikmete andmete kajastamisele. See tähendab, et äriregistri infosüsteemi osale, mis kajastab tegelikke kasusaajaid, tuleb omistada õiguslik tähendus, mis asendaks praeguse deklaratiivse tähenduse ning mille eelduseks on riigipoolse kontrollisüsteemi sisseseadmine.

4. Majandusaasta aruanded

Riik peaks võtma initsiatiivi ja muutma formaalsuse reaalselt toimivaks hoovaks. Sarnaselt pangandusmaailmale tuleb aruandeid mitteesitavate juriidiliste isikute suhtes näidata üles karmust ja konkreetsust. Majandusaasta aruannete õigeaegne esitamine tuleb tagada asjakohaste haldus- või karistusõiguslike meetmetega. Lisaks tuleb survestada sisuliste aruannete esitamist. Kuivõrd seadusandja on pannud ettevõtjatele kohustuse, tuleb seda ka jõustada, et kogutud andmed oleksid usaldusväärsed ja kasutatavad (soovitavalt ka masintöödeldavad). Küll aga võiks kaaluda väikeettevõtetele lihtsustatud majandusaasta aruande tegemist.

5. Tasuta ligipääs registritele

Arvestades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi toimimist ning finantssektori rolli selles leiame, et seaduse ja muude regulatsioonidega seatud kohustuste täitmiseks on äärmiselt oluline, et pankadel oleks juurdepääs riigi käsutuses olevatele andmetele. Juurdepääs andmetele peaks olema võimalikult laiaulatuslik, kuid pidama silmas seaduse eesmärke, ning maksimaalselt automatiseeritud. Teatud juhtudel peaks olema võimalik teha ka masspäringuid. Pangaliit on esitanud Rahandusministeeriumile loetelu registritest ning nendes kajastavatest andmetest, mis on vajalikud seaduse eesmärgi täitmiseks koos juurdepääsu vajaduse põhjendustega.

Eraldi soovime rõhutada, et seadus kohustab isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimiseks kasutama usaldusväärsetest ja sõltumatutest allikatest pärit teavet. Hetkel on selgusetu, kas ja kuidas on pankadele tagatud juurdepääs Politsei- ja Piirivalveameti vastavatele andmetele e-residentidega kliendisuhete loomisel.

Lisaks leiab Pangaliit, et riigi andmekogudest saadav informatsioon peaks olema tasuta, kuna andmete saamise vajadus tuleneb seaduse nõuete täitmise kohustusest.

6. Pankadevahelise infovahetuse tõhustamine

RahaPTS § 16 sätestab, et pangad teevad omavahel koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, edastades sealhulgas enda valduses olevat teavet ning vastates päringutele, järgides õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja piiranguid. Et see väga oluline põhimõte pankadevahelise koostöö ja infovahetuse osas ka reaalsuses tööle saaks hakata, on hädavajalik seadusesäte ka sisustada, määratledes konkreetsemalt, missugust teavet ja mis tingimustel pangad vahetada saavad, minemata vastuollu krediidiasutuste seaduse §-ga 88.