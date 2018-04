DJI Mavic Air on droon, millesarnast varem pole nähtud – ülivõimast sisu peitev lennumasin, mis on napilt suurem kui Samsung Galaxy S8+. Erinevalt näiteks Phantom-seeria droonidest, mille kaasaskandmiseks on tarvis spetsiaalset seljakotti või kohvrit, mahub Air raskusteta ära kasvõi jope põuetaskusse, mis teeb drooni reisile kaasavõtmise eriti mugavaks. Mul õnnestus üks selline üheks nädalavahetuseks enda kätte saada ning järgnevalt kirjutangi oma kogemusest lennumasinaga, mida paljud on juba praegu iseloomustanud kui parimat müügil olevat drooni hobilendurile aastal 2018, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.