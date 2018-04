Tankist jäi ilma e-residentsusest ja pääse enam Eesti firmade etteotsa

Filipiinidel elav filipiinlane Erza Jane Maranda Gasoc on Inforegistri andmeil jätkuvalt koguni mitmesaja raskustes Eesti ettevõtte juhatuse liige.

Postimees on kirjutanud, et tegemist on Eesti endise e-residendiga ning tema teenuseid vahendab Hongkongis registreeritud äriühing JGB LIMITED, mida kontrollib omakorda kelmustes süüdi mõistetud Alexander Vest, endise nimega Urmas Sääsk.