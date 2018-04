Elon Musk: Tesla probleemiks on liigne automatiseeritus

Tesla teatas varem sellel kuul, et ei suutnud saavutada esimese kvartali lõpuks plaanitud tootmistempot 2500 Model 3 nädalas. Ettevõte alustab teist kvartalit tempos 2000 Model 3 nädalas, kuid usub enda sõnul endiselt, et suudab selle aasta keskpaigaks toota 5000 sõidukit nädalas.

Musk tõdes intervjuus, et Model 3 tootmisliin osutus liiga keeruliseks «konveierilintide labürindiks» ja neist tuli vabaneda. Tegu on võrdlemisi üllatava kommentaariga mehe poolt, kes on siiani kiitnud Tesla tehaserobotite keerukust. Möödunud aastal ütles Musk investoritele, et üha enamate robotkäte lisamine tootmisliinile muudab ka ehitamise üha kiiremaks.