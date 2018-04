Eesti ettevõte lõi tehnohiidega kampa võitluses küberkurja vastu

Tech Accordi nimeline küberturbe kokkulepe on seni mastaapseim tehnoloogiettevõtete algatus kaitsmaks kliente online-ohtude ja kuritarvitamise eest. Sellele on teiste hulgas alla kirjutanud Facebook, Microsoft, LinkedIN, Cisco, Oracle, HP, F-Secure. Nokia ja ka Eesti küberturvalisuse ettevõte GuardTime .

Lisaks tõhusamale küberrünnakute vastasele tegevusele ja kohustusele selles osas koostööd teha lubavad need ettevõtted kaitsta kliente paremini ka valitsuste eest.

Microsofti ja Facebooki mure ja vastav PR-tegevus selliste kokkulepete näol on ilmselge hädavajadus. Just Microsofti tarkvara turvanõrkust kasutati ära seni laastavaima pahavara WannaCry levitamiseks kõikjal maailmas. Facebooki platvorm on saanud aga Venemaa, Põhja-Korea ja teiste valitsuste mõnusaks töövahendiks võltskontode ja libauudiste teel välisriikide siseasjadesse sekkumiseks.