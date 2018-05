Kuuldused Cambridge Analytica surmast osutusid enneaegseteks

«On kindlaks tehtud, et äritegevuse jätkamine ei ole enam mõistlik. Vaatamata Cambridge Analytica vankumatule kindlusele, et selle töötajad on käitunud eetiliselt ja seaduslikult...on meediakajastusest tingitud piiramisolukord peletanud eemale pea kõik firma kliendid ja varustajad.» teatas CA emafirma SCL Elections oma eilseõhtuses avalduses, lisades, et peatab viivitamatult igasuguse äritegevuse.

Portaal The Register on aga tuvastanud, et see «tegevuse lõpetamine» on vaid lühiajaline vahepaus, kuna dokumendid näitavad, et selle vastuolulise ettevõtte juhid on koondunud uude firmasse palju vähemtähendusliku nimega Emerdata Ltd.