Saaremaa elektroonikatootja: Eesti on tipptehnoloogia maailmakaardil

Miks otsustas ettevõte seadmed rentida, aga mitte osta? «Eesti elektroonikatootjate edu võtmeks kujunenud kiire kohanemisoskus,» selgitas Pukk. Et uued võtted edukalt tööle hakkaksid ja uusi ideid oleks lihtsam ellu viia, peab ettevõtte olema Pukki sõnul valmis kohanema kiirelt uute oludega.

Eesti elektroonikatööstusel tuleb Puki sõnul lähiaastatel arvestada sellega, et maailmaturul kasvab nõudluse erinevate toodete kiire valmistamise järele ja seega tuleb valmis olla selleks, et oma tootmisliinid tuleb muuta ka kiirelt sobivate lahenduste väljapakkumiseks.

«Rendi-põhimõttel tootmisliinid on meie tööstussektori muutusi arvestades üha suuremat rolli täitmas, kuna nende peamine eelis on võimalus liinile erinevaid seadmeid juurde rentida ja kohandada seeläbi tootmist vastavalt konkreetsetele projektidele või klientide soovidele,» selgitas Pukk.

Ta lisas, et kui varem võis juhtuda, et ettevõte peab mitmest paari kuu pikkusest lühiprojektist keerulise seadistuse või uue seadme soetamise tõttu ära ütlema, siis nüüd on ühelt projektilt teisele üleminek oluliselt kiirem ja mugavam, sest rendi-põhimõttel toimiva tootmisliini erinevaid osasid saab lihtsasti teiste vastu välja vahetada ja täiendada masinat vastavalt vajadusele.

«On oluline, et tehases ei oleks ainult üks n-ö ühe plaadi kallis masin, vaid et saaksime oma seadmete tööd vastavalt vajadusele kiirelt ümber organiseerida, näiteks siis kui uue projekti töösse võtame või mõnda lühiajalist tellimust täita tahame,» rääkis Pukk.

Pukk usub, et eestimaisel elektroonikasektoril on täna olemas kõik vajalik selleks, et Eesti maailma tipptehnoloogia kaardile märkida. «Tehniline tase ja toodangu kvaliteet on meie ettevõtetel väga hea. Selleks aga, et elektroonikatööstust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul rohkem esile tõsta, tuleks meie siinsetel ettevõtetel omavahel rohkem koostööd teha,» usub Pukk.