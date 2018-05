Riigiportaal eesti.ee võib lõpuks vabaneda mobiilivaenulikkusest

«Meie soov on selle aasta jooksul jõuda järgmine suur hüpe edasi, et kui meil praegu on artiklite osa responsive ja mobiilis ja igasugusele ekraanile kohanduv, siis see peaks ka sisselogitud vaates, kus enda infot ja asju näed, muutuma samasuguseks,» ütles RIA riigiportaali osakonna juhataja Raimo Reiman ERR-ile.