FOTO: Android

Android on tänapäeval nutitelefonides enim levinud opsüsteem. Viimaste andmete kohaselt on maailmas umbes 2 miljardit aktiivset seda tarkvara kasutavat telefoni. Olgugi et tegemist on suure numbriga, soovib Google Android telefonide arvu veelgi suurendada. Sel eesmärgil on nüüd loodud Androidi opsüsteemist versioon nimega Android Go. Kuna see erineb mõningal määral nii-öelda tavalisest Androidist ja siin-seal on seda tarkvara kasutavaid seadmeid juba liikumas, siis vaatamegi nüüd Android Go-d lähemalt, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kui tavaline Android muutub iga uuendusega üha paremaks ja võimalusterohkemaks, siis taustal tähendab see seda, et kasvavad ka raudvarale esitatavad nõuded. Seda ikka selleks, et kõik kenasti ja sujuvalt toimiks. Eestis ei ole teema võib-olla nii aktuaalne, kuna oleme paljudest riikidest oma elatustasemelt ees ning enamik siin müüdavatest telefonidest on piisavalt võimekad ja suudavad reeglina mingit varianti tavalisest Androidist jooksutada. Küll aga leidub maailmas mitmeid väga suuri piirkondi, kus hind on seadme soetamisel määrav kriteerium ning isegi 100-eurosed telefonid on kallid. See aga omakorda tähendab, et ka selles hinnaklassis pakutavate telefonide raudvara on oma võimsuselt tagasihoidlik ning vajab vastavat opsüsteemi. Siin tulebki appi sel eesmärgil loodud ja optimeeritud Android Go.

Android Go on operatsioonisüsteemi “kergem” versioon, mis on mõeldud nõrgema riistvaraga ja odavamatele telefonidele.

Android Go esimene versioon põhineb Android 8.1 Oreol ning on arhitektuurilt tegelikult suhteliselt sarnane tavalise Android Oreoga. Samas on sellel mitmeid stabiilsust ja jõudlust puudutavaid muudatusi, et see toimiks seadmetel, millel on kehvem riistvara. Konkreetselt on silmas peetud nutitelefone, millel on operatiivmälu vähem kui 1 GB. Android Go puhul on selleks otstarbeks optimeeritud nii taustal tarbitavat ja süsteemi jooksvaks tööks vaja minevat arvutusmahtu kui ka opsüsteemi enda suurust.