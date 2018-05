FOTO: shutterstock.com

Maailma suurimal sotsiaalmeedia platvormil saab varsti ka kohtinguid sobitada, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Facebook lisab kohtinguvõimaluse mobiiliäpile. Nüüd juba 14 aastane sotsiaalvõrgustik on algusest peale pakkunud võimalust oma profiilis välja tuua suhtestaatus – on see siis vallaline või hõivatud. 14caastat tagasi polnud kohtinguäppe nagu näiteks Tinder, mille aktsia uudise peale kolinal kukkus. 2,2 miljardi aktiivse kasutajaga Facebook muutus hetkega Tinderi tõsiseltvõetavaks konkurendiks.

Facebooki uus suund on muutuda tähendusrikkamaks ja sisukamaks. Tegevjuht Mark Zuckerberg on välja öelnud kavatsuse pakkuda kasutajale kvaliteetsemat sisu isegi, kui sellega väheneb aeg, mida inimene seal veedab. Seega on Facebooki plaan luua keskkond pikaajalisteks, mitte üheöösuheteks. Samuti saab see olema vabatahtlik.

Kes on kohtinguäpp Tinderit kasutanud, teab, et pole midagi ebamugavamat sellest, kui äpp pakub potentsiaalse partnerina välja juba tuttava inimese, kellega pole kindlasti huvi romantilisele kohtingule minna. Facebook lubab, et soovitab tutvumiseks vaid neid, kes pole sõbralistis.