Elisa sai kanalisatsioonikaevust andmed liikuma

Lahendusena on kasutusel kahe aasta eest juunis standardiks saanud Narrowband IoT ehk NB-Iot. Senised testid on tehtud 800 ja 900 MHz sagedusel, sest madalamad sagedused tagavad selle tehnoloogia kasutamisel parima võimaliku leviala. Tegemist on 4G kitsasse ribasse jäävate sagedustega.