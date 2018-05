Eesti kohtutes testiti esimest korda kõnetuvastust – ja asjal on jumet

Uurimise alla võeti seitse salvestust Viru ning kolm Tartu maakohtust a ja kasutati TTÜs eesti keele pikkade kõnesalvestuste tuvastussüsteemi, mis põhineb vabavaralisel kõnetuvastuspaketil Kaldi. Kõnetuvastus on tehnoloogia, mis leiab helisisendis olevale kõnele kõige tõenäolisemalt vastava teksti.

TTÜ vanemteadur Tanel Alumäe jõudis eksperimentide tulemusel järeldusele, et vaatamata mitmetele praegustele probleemidele on perspektiivid kõnetuvastuse kasutuselevõtuks kohtuistungite protokollide koostamisel väga head.

Tuvastuskvaliteeti peaks olema tema hinnangul suhteliselt lihtne veelgi parandada, muutes kohtusaalides mikrofonide konfiguratsiooni nii, et nad oleksid kõnelejale lähemal, seda eriti süüdistatavate puhul.

Nii on Alumäe hinnangul väga reaalne saavutada alla 15%-ne tuvastusvigade protsent kõigi istungite puhul ning 10 protsendi lähedane vigade protsent ilma aktsendita kõnelejatega istungite puhul.

Probleemiks oli nimelt, et mõned istungisalvestused - eriti Viru maakohtust pärinevad - on väga madala helinivooga ja suure taustamüraga. Teiseks on Viru maakohtu istungitel paljudel kõnelejatel – ka prokuröril ja tõlgil - selgelt tajutav vene aktsent. Aktsent iseenesest suuri tuvastusvigu ei põhjusta, küll aga võivad vigu põhjustada grammatiliselt ebakorrektsed keelekonstruktsioonid, mis tuvastussüsteemi keelemudeli «segadusse ajavad».